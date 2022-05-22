ليبيا وكوريا تبحثان الترتيبات الأمنية اللازمة لعودة السفارة للعمل من طرابلس

بحثت وزارة الداخلية الليبية مع سفير كوريا الإجراءات التي ستتخذ بشأن الترتيبات الأمنية اللازمة لعودة السفارة الكورية للعمل من داخل العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الأحد في العاصمة طرابلس مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية وسفير كوريا بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي ورئيس قسم الشؤون أسيا والأمريكيتين بالإدارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتناول اللقاء ملف التعاون الأمني بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية وتعزيز القدرات على مستوى الموارد البشرية والتقنية وأوجه التعاون والدعم الثنائي ومتعدد الأطراف.