إطلاق نار في محيط مقر رئاسة الوزراء في طرابلس

أفاد شهود عيان، الأحد، عن سماع دوي إطلاق نار في محيط مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس، مع انتشار أمني مكثف لسيارات عسكرية شوهدت قرب المقر.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من الجهات المعنية حول حادثة إطلاق النار، الذي استمر لفترة وجيزة قبل أن يعود الهدوء للمقر وتُستأنف الحركة المرورية بشكل طبيعي، كما لم ترد معلومات عن الشخصيات الموجودة في المقر لحظة إطلاق النار.

وأشارت مصادر إلى أن أصوات الرماية كانت ناتجة عن مشاجرة لم يعرف سببها بين أفراد الحماية والحراسة الموكل لهم تأمين ديوان الحكومة، والمنضوية تحت ما يُسمى ” سرية حماية الديوان” والتابعة لقوة لواء المحجوب من مدينة مصراتة.

وجاء حادث إطلاق النار في وقت كان فيه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة موجوداً في مقر المجلس الرئاسي، لحضور اجتماع أمني ترأسه المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وتشهد طرابلس توتراً أمنياً متزايداً واستقطاباً حاداً بين التشكيلات المسلحة، عقب اشتباكات محدودة شهدتها المدينة بالتزامن مع دخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ومحاولته ممارسة مهامه من العاصمة، والإجراءات التي اتخذها الدبيبة للحد من سلطات ومهام قادة عسكريين نافذين.

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