المنفي يجتمع كقائد أعلى للجيش مع الدبيبة بوصفه وزير الدفاع لبحث الأوضاع العسكرية

اجتمع “القائد الأعلى للجيش الليبي” محمد المنفي، صباح اليوم الأحد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، بوزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، و “رئيس الأركان العامة للجيش الليبي”، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وناقش المنفي، مع وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، العديد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها في حفظ أمن الوطن والمواطن، بحسب بيانه.

كما بحث الاجتماع التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.