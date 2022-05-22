بريطانيا تؤكد أهمية مواصلة مجلسي النواب والدولة التقدم نحو قاعدة انتخابية ناجحة

أكدت السفارة البريطانية لدى ليبيا أهمية أن يواصل مجلسي النواب والدولة إظهار التقدم نحو قاعدة انتخابات ناجحة.

وأشارات السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إلى أن الأخبار الواردة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بخصوص محادثات القاهرة مشجعة.

وأضافت “من المهم لمستقبل ليبيا أن يواصل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة”.

وكانت وليامز أكدت الحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الأحد عشر الماضية مشددة على الحاجة إلى القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.

وأضافت وليامز في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة أن الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من المواطنين الليبيين الذين “يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولا يمكننا أن نخذلهم”.