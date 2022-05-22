المنفي يبحث مع وزير الدفاع ورئيس الأركان الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد

العنوان – طرابلس

بحث القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد ووزير الدفاع رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وناقش الاجتماع بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس ضم رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات عدد من العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية.

وناقش الاجتماع أيضًا سُبل حلحلة العراقيل، لتتمكن من أداء أدوارها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

كما بحث الاجتماع التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.