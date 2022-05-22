عمران: التوافق الذي جرى في القاهرة صوري وغير صحيح بالمطلق

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور نادية عمران إن التوافق الذي جرى في القاهرة صوري وغير صحيح بالمطلق، وإن التوافقات التي جرت هي بشأن مواد تنظيمية لا خلاف عليها.

عمران وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضافت أن الخلافات الرئيسية تتعلق بأسس القاعدة الدستورية التي ينوون التوافق عليها، والتي تتعلق بماهية نظام الحكم ومقر السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وشروط انتخاب الرئيس والعاصمة والشريعة، وهي المواد الجوهرية التي لا يمكن الحديث عن أي توافق دونها.

ولفتت عمران إلى أن أعضاء مجلس الدولة يتحدثون عن التوافق على قاعدة دستورية كأساس مؤقت للانتخابات على أن يحال مشروع الدستور للبرلمان القادم للاستفتاء عليه، فيما يتحدث مجلس النواب عن تعديل في النقاط الخلافية في مشروع الدستور.

وشددت على عدم وجود أي توافق على المدى المنظور، في ظل النقاط الخلافية للمجلسين، والتي يصعب التوافق عليها.

وبشأن دور الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور أوضحت عمران أن الهيئة ستستمر في نهجها الداعي لاحترام المسار التأسيسي، وعدم مصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم وعدم أحقية المجلسين في التعدي على مشروع الدستور، أو المساس بالمركز القانوني للهيئة التأسيسية.

وطالبت عمران بعثة الأم المتحدة باحترام مهامها الموكلة إليها، والحفاظ على الحياد، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية