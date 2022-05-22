العرفي الميزانية لن تقر إلا بعد ورود تقرير الأعلى للتخطيط حول جدول المرتبات الموحد | أخبار ليبيا 24

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قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الميزانية للحكومة المكلفة لن تقر إلا بعد ورود تقرير المجلس الأعلى للتخطيط بشأن الجدول الموحد لمرتبات موظفي الدولة.

ورجح العرفي في تصريحات صحفية مجلس النواب سيعقد جلسته الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة.

وكانت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا قد رصدت ميزانية بقيمة 94 مليار دينار قدمها لمجلس النواب.

وخصص الباب الأول للمرتبات وما في حكمها 41 مليار و778 مليون و145 ألف و200 دينار. أما الباب الثاني النفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليار و 677 مليون. و370 ألف دينار.

والباب الثالث مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليون 700 ألف دينار. أما الباب الرابع نفقات الدعم خصص له 26 مليار. و675 مليون دينار.