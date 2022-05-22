سفارة بريطانيا: أخبار مشجعة من ستيفاني بخصوص محادثات القاهرة

علقت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، على نص كلمة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري في القاهرة يوم 20 مايو 2022.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر؛ “أخبار مشجعة من المستشارة الخاصة للأمين العام بخصوص محادثات القاهرة”.

وتابعت التغريدة؛ “من المهم لمستقبل ليبيا أن يواصل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة”.

تجدر الإشارة إلى أن ستيفاني كانت قد قالت في نص كلمتها إنها سررتُ بأن “اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة”. وأضافت أنها سعدت بشكل خاص من التمكن من الاتفاق “على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة. في الواقع، لقد تمكنتم من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامكم، وأحثكم بشدة على مواصلة مشاوراتكم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية”.

وأوضحت أنها تقدر أيضاً أن “كل ما يجري هنا هو عمل مستمر (لم يكتمل)، غير أنه ينبغي أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن. لستُ بحاجة لأن اخبركم بأن هذه الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين الذين يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولا يمكننا أن نخذلهم. نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادكم طوال السنوات الأحد عشر الماضية وعلينا القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت”.

وختمت كلمتها قائلة؛ “أشيد بكم مرة أخرى على التقدم الذي أحرزتموه في الوقت الذي تدركون فيه حجم العمل المتبقي والذي يتعين عليكم القيام به هنا في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية عندما نجتمع في 11 يونيو”.