المنفي يترأس اجتماعاً عسكرياً لبحث الأوضاع في البلاد

عُقد بمقر المجلس الرئاسي الأحد، اجتماع عسكري موسع ترأسه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، لبحث آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وحضر الاجتماع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بوصفه وزيراً للدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، حيث ناقش المجتمعون التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.

كما تطرق الاجتماع الذي جاء في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس توتراً أمنياً وعسكرياً ملحوظاً، العراقيل والأمور التنظيمية التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها في حفظ أمن الوطن والمواطن، وفق بيان الرئاسي.

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