القيادة العامة تنفي لقاء المشير حفتر والدبيبة في الإمارات | أخبار ليبيا 24

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نفت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأحد. اجتماع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في الإمارات.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري :”إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. بالخصوص هي أخبار غير صحيحة”.

وأضاف المسماري أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة الغاية منها النيل من القيادة العامة للقوات المسلحة وقائدها والزج بها في الصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا.

ونبه الناطق الرسمي باسم القيادة العامة وسائل الإعلام كافة تحري مصداقية الخبر قبل التعاطي معه.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أجرى زيارة متزامنة مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، السبت، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقيا في قصر الشاطئ برئيس الدولة محمد بن زايد.

والتقى حفتر، مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن بن زايد تلقى من المشير حفتر التعازي في وفاة خليفة بن زايد، كما هنأه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة.