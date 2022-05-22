“ليبيا المركزي” ينفي تجميد بريطانيا لمبالغ من أصوله

العنوان-طرابلس

نفي مصرف ليبيا المركزي صحة الأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف بشأن قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصوله.

وطالب المركزي في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، اليوم الأحد، كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقي».

وكانت قد تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن تجمد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه استرليني من أصول البنك المركزي الليبي في بريطانيا، أي ما يعادل نحو 18 مليار دينار ليبي.

وبحسب تقارير تناولتها وسائل الإعلام ذاتها فقد سعت بريطانيا- في عدة مناسبات- إلى استصدار تشريع من مجلس العموم؛ يقضي باقتطاع جزء من أموال ليبيا المجمدة لديها، لسداد تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي.