التواتي: على الشعب الضغط على مجلسي النواب والدولة لإنهاء الصراع بينهما لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي إن المسار الدستوري في ليبيا هو “ديمقراطي بامتياز”، بدأ بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من قِبل الشعب، وينتهي باستفتاء عام من الشعب.

التواتي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن مخرجات الهيئة منجزة بأغلبية معززة، وأصبح ملكية خالصة للشعب لا يجوز المساس به وهذا ما أكدته المحكمة العليا في فبراير 2018، وتعرض مشروع الدستور للكثير من العوائق منها التشريعية والمجتمعية والسياسية.

وتابع التواتي: “مشروع الدستور هو خلاصة لعمل دام ثلاثة أعوام من البحث في خصوصية الواقع الليبي، وكذلك آخر التجارب الدولية في إعداد الدساتير، وكما نعتقد أن هذا المشروع هو وثيقة جامعة للشعب الليبي بجميع مكوناته وأقاليمه وتركيباته الاجتماعية، كما أن الهيئة التأسيسية عرضت أبواب وفصول هذا المشروع تباعا على الخُبراء الدوليين برعاية الأمم المتحدة للتأكد من نضجه، كل ذلك قبل التصويت عليه”.

وختم التواتي: “على الشعب الليبي أن يضغط عبر مؤسساته المجتمعية على مجلسي النواب والدولة لإنهاء الصراع بينهما لتمهيد الطريق للمفوضية العليا للانتخابات لتتمكن من إجراء الاستفتاء وإعلان نتائجها، وألا يضيع الفرصة ويصوت على مشروع الدستور”.

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