8 أحزاب تستنكر الاعتداء على مقر حزب العدالة والبناء في طرابلس | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

دانت 8 أحزاب سياسية ليبية، اليوم الأحد، الاعتداء الذي تعرض له مقر حزب العدالة والبناء في طرابلس يوم الثلاثاء الماضي من قبل مجموعة مسلحة لم تفصح عن هويتها، وفق بيان نشره حزب العدالة والبناء عبر فيسبوك.

وضمت الأحزاب الموقعة على البيان حزب العمل الوطني وحزب تكنوقراط ليبيا وحزب تيار يا بلادي.. وحزب الجبهة الوطنية وحزب التغيير وحزب تحالف القوى الوطنية وحزب الليبيو، وحزب ليبيا النماء.

وقال البيان: إن “المجموعة المسلحة التي اعتدت على مقر حزب العدالة والبناء في طرابلس.. قامت بتحطيم الأبواب والاعتداء الجسدي على بعض أعضاء الحزب الموجودين وقتها في المقر بشكل مروع وغير إنساني على الإطلاق”.

ودعت الأحزاب كافة الجهات الرسمية والأمنية إلى احترام ودعم عمل الأحزاب الوطنية.. ومنع الأعمال التعسفية التي تمسها، وتوفير الحماية المطلوبة لها كونها أحزابًا مرخصًا لها وفق القانون.. وتعتبر إحدى دعائم تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

وكانت قد وقعت اشتباكات مسلحة الثلاثاء الماضي بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.. وأخرى تابعة لرئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إثر دخول الأخير إلى طرابلس.. أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة بمنطقة الاشتباكات وسط العامة.

وأعلن حزب العدالة والبناء حينها تعرض مقره وعدد من الأعضاء الذين تواجدوا فيه لاعتداء.. لكن الحزب قال في بيان وقتها إنه لا يدري إن كان ذلك مقصودًا أم غير مقصود لكنه أكد أنه لن يمرر الحادث بسهولة.