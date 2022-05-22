اللواء المسماري: ننفي حدوث لقاء بين القائد العام والدبيبة في الإمارات

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفادها لقاء تم في دولة الإمارات العربية المتحدة جمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مع عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المقالة من قبل مجلس النواب.

الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري قال عبر مكتبه الإعلامي إن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة الغاية منها النيل من القيادة العامة للقوات المسلحة وقائدها والزج بها في الصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا.

ونبه اللواء المسماري وسائل الإعلام كافة بضرورة تحري مصداقية الخبر قبل التعاطي معه.