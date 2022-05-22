المنفي يبحث الإشكاليات الخدمية في “المشاشية”   

التقى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، اليوم الأحد، عميد بلدية المشاشية، خالد اعبيد، وعددا من الأعيان والحكماء وآمر القوة العسكرية والأمنية بالمدينة، وذلك لمناقشة بعض الإشكاليات الخدمية والإدارية التي تواجه المدينة، ودور أعيان المدينة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، للمحافظة على السلام والاستقرار في البلاد.

ورحب المنفي بوفد أعيان وحكماء المشاشية، مؤكداً على أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، ومساهمتهم في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، للم الشمل والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، تأكيده على ضرورة أن تطلع كل الجهات التنفيذية والخدمية، بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين في كل المدن والقرى، وتسهيل كافة إجراءاتهم والتخفيف من معاناتهم.

وأكد أعيان ومشائخ المشاشية دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، في رأب الصدع بين جميع الأطراف، والمحافظة على حالة الاستقرار العام، معتبرين أن ملف المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس، هو من أكثر الملفات أهمية في هذه المرحلة، مشيدين بدور المجلس في حلحلة بعض الإشكاليات، التي تواجه المدينة من خلال الجهات التنفيذية المختصة.