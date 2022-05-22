المنفي يلتقي عميد بلدية المشاشية وأعيان وحكماء المدينة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، عميد بلدية المشاشية، خالد اعبيد، وعدد من الأعيان والحكماء وآمر القوة العسكرية والأمنية بالمدينة، وذلك لـ”مناقشة بعض الإشكاليات الخدمية والإدارية التي تواجه المدينة، وكذلك دور أعيان المدينة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، للمحافظة على السلام و الاستقرار في البلاد”.

وبحسب بيان للمجلس على صفحته بالفايسبوك فقد أكّد المنفي على “أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، ومساهمتهم في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، للم الشمل والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي” وفق تعبيره.

وجدد المنفي، وفق البيان، تأكيده على “ضرورة أن تضطلع كل الجهات التنفيذية والخدمية، بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين في كل المدن والقرى، وتسهيل كافة اجراءاتهم والتخفيف من معاناتهم”.

من جهتهم أكد الأعيان والمشائخ” دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، في رأب الصدع بين جميع الأطراف، والمحافظة على حالة الاستقرار العام، معتبرين أن ملف المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس، هو من أكثر الملفات أهمية في هذه المرحلة، مشيدين بدور المجلس في حلحلة بعض الإشكاليات، التي تواجه المدينة من خلال الجهات التنفيذية المختصة” وفق نص البيان.

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