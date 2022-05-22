برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إنفاق 129 مليون دولار خلال عامين في ليبيا

أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقريره الصادر عن العام الفائت 2021، إلى تمكن البرنامج القطري في ليبيا من تقديم الدعم لـ65 بلدية، إضافة إلى إيصال الخدمات الأساسية إلى أكثر من مليوني شخص.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إجمالي 339 مشروعاً في 12 بلدية، الأمر الذي أدى إلى تحسن شبكات الكهرباء وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتوسيع المرافق التعليمية والثقافية والصحية وإزالة المخلفات والركام من الشوارع.

وفي قطاع الصحة، أفاد التقرير بتمكن البرنامج من إيصال المساعدة الصحية لحوالي 3.5 مليون مواطن، وتسليم 42 سيارة إسعاف، وإعادة تأهيل 32 مرفقاً صحياً، وتسليم 84 مجموعة من المعدات الطبية.

وفي القطاع التعليمي، أشار التقرير إلى أن جهود البرنامج ساهمت في إيصال التعليم الجيد إلى 750,000 طالب، وتجديد 118 منشأة تعليمية.

وبلغت قيمة ما أنفقه البرنامج خلال العامين الفائتين على البرنامج القطري في ليبيا حوالي 129 مليون دولار، اشترك في تأمينها عدد من المنظمات الأممية والدولية ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المنظمات المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية