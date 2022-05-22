رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد بلدية المشاشية وأعيان وحكماء المدينة

طرابلس 22 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، عميد بلدية المشاشية خالد اعبيد، وعدد من الأعيان والحكماء، وآمر القوة العسكرية والأمنية بالمدينة.

هذا وناقش المنفي بعض الإشكاليات الخدمية والإدارية التي تواجه المدينة، ودور أعيان المدينة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، للمحافظة على السلام والاستقرار في البلاد.

ورحّب رئيس المجلس الرئاسي بوفد أعيان وحكماء المشاشية، مؤكدًا على أهمية دور الحكماء والأعيان، لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، ومساهمتهم في إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، للم الشمل والوصول إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطالب بها كل أبناء الشعب الليبي.

وجدّد السيد الرئيس خلال الاجتماع، تأكيده على ضرورة أن تضطلع كل الجهات التنفيذية والخدمية، بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين في كل المدن والقرى، وتسهيل كافة اجراءاتهم والتخفيف من معاناتهم.

من جهته، أكد الأعيان والمشائخ دعمهم لجهود المجلس الرئاسي، في رأب الصدع بين جميع الأطراف، والمحافظة على حالة الاستقرار العام، معتبرين أن ملف المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس، هو من أكثر الملفات أهمية في هذه المرحلة، مشيدين بدور المجلس في حلحلة بعض الإشكاليات، التي تواجه المدينة من خلال الجهات التنفيذية المختصة. (وال) ح س/ ر ت

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