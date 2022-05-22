هبوط الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، في حين ارتفع سعر اليورو، اليوم الأحد.

وكان قد تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار أمس.

واستقر سعر الاسترليني مسجلًا 6.22 دينار اليوم الأحد، في حين ارتفع سعر اليورو بفارق 30 درهما، مسجلًا 5.34 دينار مقابل 5.31 دينار السبت.

في حين حافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 222 دينارًا مقابل 221 دينارًا الخميس.