«وزير النفط» للسفير التركي: نبذل جهدًا لإعادة الإنتاج ومناقشة الجهات المسببة في الإقفال

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد محمد عون، اليوم الأحد سفير تركيا كنعان يلماز والوفد المرافق له.

وأكد مكتب الإعلام والتواصل، بوزارة النفط والغاز، أن اللقاء تناول بحث سبل إيجاد آلية للتعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجالات مختلفة مثل الطاقات المتجددة، والمسوحات السيزمية البحرية، و قطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية، و خطوط الأنابيب .

وأوضح بيان وزارة النفط، أن السفير التركي تطرق إلى بعض المواضيع الأخرى مثل الاقفالات وأثرها على الاقتصاد الليبي والتعاون المشترك مع دولة مالطا واليونان بخصوص الاكتشافات البحرية.

ومن جانبه شدد وزير النفط على أن الوزارة تبذل كل جهده لإعادة الإنتاج ومناقشة الجهات المسببة في الإقفال، وختم موضحًا أن “أول خطوة للبدء في التعاون المشترك هو أن يتم توقيع مذكرة التفاهم”.