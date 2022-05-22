عون يقدم للسفير التركي مقترحا لمذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز

العنوان-طرابلس

اقترح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد عون، على سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، توقيع مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز كأول خطوة لبدء التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وجاء اقتراح عون وفق بيان الوزارة خلال اجتماعه مع السفير التركي لدى ليبيا والود المرافق له بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحضور مستشار وزارة النفط والغاز أحمد الغابر، ومدير عام الجودة والصحة والسلامة، عبدالناصر الأمين قنيدي.

وقالت الوزارة إن لقاء عون والسفير التركي استعرض خلاله الطرفان “سبل إيجاد آلية للتعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجالات مختلفة مثل الطاقات المتجددة، والمسوحات السيزمية البحرية، وقطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية، وخطوط الأنابيب”.

وأشارت إلى أن السفير التركي تطرق خلال اللقاء إلى “بعض المواضيع الأخرى مثل الإقفالات وأثرها على الاقتصاد الليبي والتعاون المشترك مع دولة مالطا واليونان بخصوص الاكتشافات البحرية”.

وأكد عون خلال اللقاء على أن الوزارة تبدل كل جهدها لإعادة الإنتاج ومناقشة الجهات المسببة في الإقفال النفطي، مشددًا في ختام حديثه “على أن أول خطوة للبدء في التعاون المشترك هو بأن يتم توقيع مذكرة التفاهم” بين ليبيا وتركيا في مجال النفط والغاز.