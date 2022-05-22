البوعيشي: مشكلة نقص السيولة تتفاقم في المصارف التجارية.. والمواطن لم تعد لديه ثقة في العملة الوطنية

ليبيا – أكد المحلل المصرفي حسين البوعيشي أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد الليبي هي تجميد أو إيقاف النفط، وبالتالي فقدان المصرف المركزي لتدفق الدولارات من الصادرات التي كانت تأتيه بشكل يومي، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف السيولة وتشدد المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المصرفية حتى لا يتم استنزاف الاحتياطيات.

البوعيشي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن مشكلة نقص السيولة تتفاقم في المصارف التجارية، بسبب اعتماد الاقتصاد الليبي على الواردات من السلع والخدمات، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتنشيط السوق السوداء للدولار.

وأشار إلى أن المواطن لم تعد لديه ثقة في العملة الوطني.

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