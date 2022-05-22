النيابة العامة تحقق في واقعة اختلاس أموال من مستشفى طرابلس المركزي

باشر وكيل النيابة العامة، بناء على تعليمات النائب العام، التحقيق في واقعات الاستيلاء على مبلغ مالي تفوق قيمته 29 مليون دينار ليبي، من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.

وأشار التحقيق إلى أن أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة قام بتحويل الأموال إلى 14 حساباً يديرها أقاربه ومعارفه، قبل أن يحولها مجدداً إلى حسابات أخرى، بتسهيل من مدير الوكالة ليقوم لاحقاً بغسل الأموال وشراء عقارات داخل وخارج طرابلس بقيمتها.

وأسفر التحقيق عن اعتراف الرجلين بالتهم المنسوبة إليهما، فيما أمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً، والتحفظ على العقارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية