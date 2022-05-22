انتخاب محمد القوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء والصديق الصور نائبًا

طرابلس 22 مايو 2022 (وال)- أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد، الانتهاء من انتخاب أعضاء المجلس على مستوى محاكم الاستئناف والإدارات وفقًا للضوابط المحددة قانونًا، بعد انتهاء عضوية الأعضاء السابقين.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء- عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – أنه تم انتخاب محمد القوي رئيسًا للمجلس، والصديق الصور نائبًا له لمدة 3 سنوات.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن العملية الانتخابية؛ أجريت على مستوى محاكم الاستئناف والإدارات، وتم فيها انتخاب 13 عضوا جديدًا إضافة إلى رئيس ونائب. (وال) هــ ش / ر ت

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