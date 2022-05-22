القطراني: الحكومة جاهزة للعمل من سرت لتقديم كافة الخدمات للمواطن

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي اجتماعاً ضم كلاً من وزير المالية والتخطيط أسامة حماد ووزير التعليم العالي عاشور المسماري ووزير الكهرباء عوض البدري ووزير الموارد المائية محمد دومة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي.

وتركز الاجتماع على إعلان رئيس الحكومة فتحي باشاغا مباشرة الحكومة أعمالها من مدينة سرت كمقر مؤقت إلى حين إتمام عملية الاستلام من الحكومة المنتهية الولاية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء أن تعنت السلطة التنفيذية السابقة لن يقف أمام ممارسة الحكومة أعمالها من اي مكان آخر بشكل مؤقت وأن الحكومة على جاهزية تامة للعمل من مدينة سرت لتقديم كافة الخدمات للمواطن الكريم الذي يتوق إلى العيش الكريم في وطن تُصان فيه الحقوق بحكومة واحدة تمثل الجميع وترفض كافة الإملاءات ولا هدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية التي ستجمع كل الليبيين على كلمة سواء.