مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يناقش الدور الاقتصادي للمرأة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

22 May, 2022

عقد الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية صباح اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي أحمد الأحجل وحضور عماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إيمان صالح بن أحمد بصفتها سيدة اعمال.

وتناول الاجتماع سبل تفعيل دور المرأة الليبية كشريك أساسي في عملية التنمية من ، وما يواجهه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في ليبيا من تحديات، و بحث الفرص و الإمكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات و سيدات الأعمال الليبيات في العملية التنموية و آليات التنمية و صورها و مجالاتها المتعددة ، وفق بنود الاجتماع

و قال رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي أحمد الأحجل لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” أن هذا “الاجتماع جاء وفق اهتمام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل بتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة و ذلك من خلال تقدير رئيس مجلس الوزراء لأهمية دور المرأة اقتصادياً و اجتماعياً و الدفع نحو تمكينها عن طريق وجودها في المراكز المتقدمة في مجالات الاستثمار بما يحقق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع المرأة الليبية في برامج ريادة الأعمال و المشروعات الصغرى والمتوسطة و متناهية الصغر” وفق تعبيره.

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