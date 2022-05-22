المركز الوطني لمكافحة الأمراض: تطعيمات شلل الأطفال ستكون متوفرة قريبًا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال، مشيرًا إلى أن التطعيمات ستكون متوفرة قريبًا في جميع المراكز الصحية الخاصة بتلقي التطعيم لتبقى ليبيا خالية من شلل الأطفال.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن شلل الأطفال أصبح الآن نادرًا وآخر حالة تم رصدها في ليبيا كانت في سنة 1991.

وأضاف المركز: “إن شلل الأطفال يعد مرض فيروسي معدِ يغزو الجهاز العصبي وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن”.

وبحسب المركز ينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق البراز، أوعن طريق المياه الملوثة أو الطعام، كما تتمثّل أعراض المرض الأوّلية في ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

وأشار المركز إلى أن شلل الأطفال من الأمراض المهمة التي ينصح بالالتزام بأخذ التطعيمات الخاصة بها ضمن برامج التطعيم التابع للمركز الوطني، وهو جزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، ويتم إعطاءه للأطفال من عمر يوم حتى ستة سنوات.

المركز نوه إلى أنه من الممكن الحصول على الحماية من شلل الأطفال تستمر مدى الحياة بعد استكمال الجرعات.

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