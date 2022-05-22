الأعلى للقضاء يعلن انتخاب أعضاء جدد للمجلس عن محاكم الاستئناف والإدارات

أعلن المجلس الأعلى للقضاء -الأحد- عن الانتهاء من انتخاب أعضاء المجلس على مستوى محاكم الاستئناف في عموم ليبيا وكذلك الإدارات، وفقاً للضوابط المحددة قانونا، بعد انتهاء عضوية الأعضاء السابقين-حسب ما ورد في بيان للمجلس بالخصوص.

وكان المجلس قد حدد الساعة الثانية عشر من ظهر الأحد موعداً لفرز وإعلان نتائج الاقتراع من قبل اللجنة المختصة للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء لإدارة القضايا والمحاماة العامة.

وأشار المجلس في بيانه بشأن إتمام العملية الانتخابية إلى انتهاء العضويات السابقة التي امتدت لثلاث سنوات من 2019 إلى 2022، على أن تمتد فترة المجلس المنتخب وعمل أعضائه لثلاث سنوات أيضاً حسب اللوائح والنظم المعمول بها.

والجدير بالذكر أن المجلس المنتخب الجديد تشكل من عدد من المستشارين، على النحو التالي: مفتاح محمد القوي “رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية”، رئيساً للمجلس والصديق الصور “النائب العام”، نائباً للرئيس وعبدالله الحداد عضواً عن محكمة استئناف طرابلس و سعد مؤمن عضواً عن محكمة استئناف طبرق و ضو الغزوي عضواً عن إدارة القانون وعبدالسلام الواعر عضواً عن محكمة استئناف الخمس و علي أبو جناح عضواً عن إدارة المحاماة العامة وحسين محمد عضواً عن محكمة استئناف البيضاء و رابحة الحاسي عضوة عن إدارة القضايا و حسن المبروك عضواً عن محمة استئناف غريان و عبدالناصر الصبيحي عضواً عن محكمة استئناف بنغازي ومحمد المقطوف عضواً عن محكمة استئناف الزاوية و حسن بشابش عضواً عن محكمة استئناف سبها وناجي علي عضواً عن محكمة استئناف جنوب طرابلس و عثمان فرج عضواً عن محكمة استئناف مصراتة.

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