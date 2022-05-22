الداخلية الإسبانية تعتقل ثلاثة ليبين على صلة بقيادة مليشيا ليبية مرتبطة بداعش

مدريد 22 مايو 2022 (وال)- كشف موقع “ال كونفيدنسال أوتونوميكو”، أن الشرطة مكافحة الإرهاب الإسبانية اعتقلت ثلاثة أشخاص في برشلونة وجيرونا وفالنسيا.

وذكرت وزارة الداخلية – وفقًا للموقع – أن “التحقيق بدأ قبل عامين عندما اكتشف متخصصون في مكافحة الإرهاب، وجود شخص في إسبانيا على صلة بقيادة مليشيا ليبية مرتبطة بداعش، وأنه بعد التحقيقات الأولية؛ تحقق العملاء من أن هذا الشخص لديه هيكل تجاري يعمل في عدة دول (بما في ذلك إسبانيا) حول الأموال إلى ليبيا، لتمويل الميليشيات التي تعمل تحت إشراف داعش”.

وأوضح الموقع أن “ال كونفيدنسيال ديجيتال”؛ تمكن من الوصول إلى وثيقة من المحكمة الوطنية العليا، توفر بيانات أساسية حول هوية هذه الميليشيا، حيث أشار إلى أن بعض أعضائها وصل إلى إسبانيا بفضل برنامج التضامن لرعاية جرحى الحرب في المستشفيات الإسبانية”.

ويضيف الموقع: أن “أعضاء هذه الميليشيا جميعًا ينتمون إلى مدينة الزاوية، كانوا قد وصلوا إلى إسبانيا لتلقي العلاج في عيادات خاصة في مدريد وبرشلونة، لكنهم بعد ذلك استقروا في إسبانيا وبدأوا في إقامة اتصالات مع ليبيين آخرين يعيشون فيها”. (وال) هــ ش/ ر ت

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