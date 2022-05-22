الدبيبة يدعو إلى معالجة أوضاع الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أوضاع الشبكة العامة للكهرباء خلال لقائه، برئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.

وبحسب منصة حكومتنا التابعة للدبيبة.. جاء اللقاء لمتابعة أوضاع العُمرات التي تم تنفيذها من قبل الشركة لعدد من المحطات.. وكذلك نسبة الإنجاز للمشاريع الجديدة المتمثلة في محطات غرب طرابلس وطبرق ومصراتة.

وأكد العبدلي أنه بعد دخول المحطات الجديدة سيصل إنتاج الشبكة العامة إلى ما يقارب 7400 ميجاوات.. وهذا يعتبر أعلى توليد للشركة، إلان أن هناك زيادة كبيرة في الاستهلاك تحتاج إلى المتابعة.

وشدد الدبيبة على ضرورة تركيز الجهود من قبل الشركة؛ لمعالجة أوضاع الشبكة خلال فصل الصيف.. مع ضرورة وجود حملة توعوية.. وكذلك التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحال التجارية والصناعية.