الدبيبة يوجه بتنفيذ حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أوضاع الشبكة العامة الكهربائية، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.

وذكر المكتب الإعلامي للدبيبة أنه تابع خلال الاجتماع أوضاع العمرات التي تم تنفيذها من قبل الشركة لعدد من المحطات، وكذلك نسبة الإنجاز للمشاريع الجديدة (غرب طرابلس ، طبرق ، مصراتة).

وأكد العبدلي خلال اللقاء أنه وبعد دخول المحطات الجديدة ستصل الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات، وهذا يعتبر أعلى توليد للشركة، ولكن هناك زيادة في الاستهلاك كبيرة تحتاج إلى متابعة.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تركيز الجهود من قبل الشركة لمعالجة أوضاع الشبكة خلال فصل الصيف مع ضرورة وجود حملة توعوية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحلات التجارية والصناعية.