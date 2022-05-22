تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تسلم للمنفي مبادرة لإنهاء المراحل الانتقالية

العنوان-طرابلس

سلم أعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود إجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، الأوضاع السياسية، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها التي تهدد أمن البلاد ووحدتها.

وسلم رئيس وأعضاء التنسيقية للمنفي، مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في البلاد من خلال شرحاً مستفيضاً لخصوه في عدة نقاط جوهرية، كمساهمة من التنسيقية في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الدائم مشيدين بسياسة المجلس الرئاسي الثابتة، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في إطار سعيه للوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على أن المجلس الرئاسي يسعى لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي الذين سجلوا في قوائم الناخبين بإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع مشيراً إلى أن المجلس على تواصل دائم مع كل الأطراف، لإنجاز كل استحقاقات المرحلة ابتداءً من المصالحة الوطنية.. وصولاً إلى الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار.