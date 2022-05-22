ليبيا الان

تنسيقية الانتخابات تبحث مع المجلس الرئاسي مبادرتها لحل الأزمة السياسية

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس وأعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد، جهود إجراء الانتخابات في ليبيا وجاهزية التنسيقية لإجراء الانتخابات.

وقدم رئيس وأعضاء التنسيقية مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في البلاد، لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الدائم، حسب ما جاء في منشور على صفحة المجلس الرئاسي.

بدوره، أشار المنفي إلى ضرورة التواصل الدائم مع كل الأطراف، من أجل تحقيق طموح الليبيين بالانتخابات والاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك