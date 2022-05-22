تنسيقية الانتخابات تبحث مع المجلس الرئاسي مبادرتها لحل الأزمة السياسية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس وأعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، الأحد، جهود إجراء الانتخابات في ليبيا وجاهزية التنسيقية لإجراء الانتخابات.

وقدم رئيس وأعضاء التنسيقية مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في البلاد، لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الدائم، حسب ما جاء في منشور على صفحة المجلس الرئاسي.

بدوره، أشار المنفي إلى ضرورة التواصل الدائم مع كل الأطراف، من أجل تحقيق طموح الليبيين بالانتخابات والاستقرار.

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