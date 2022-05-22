الولايات المتحدة ترحب بنتائج الجولة الثانية للمسار الدستوري في القاهرة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في تغريدة عبر الحساب الرسمي لسفارتها في ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ترحيبها بشأن نتائج الجولة الثانية للمسار الدستوري في القاهرة.

ووصفت السفارة الأمريكية لدى ليبيا نتائج الجولة الثانية للمسار الدستوري في القاهرة بأنها مؤشرات للتقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في ما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا، لتحقيق الاستقرار والازدهار.

كما وقالت السفارة عبر حسابها “إننا نشجع المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو المقبل” ورأت أن “هذه المحادثات أفضل فرصة متاحة هذا العام، لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن”.

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