الخوجة: لجنة المسار الدستوري بالقاهرة توافقت على 137 مادة لإعداد قاعدة دستورية

أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، أنه سيتم مناقشة باقي مواد الدستور باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ خلال الجولة القادمة للجنتي النواب والدولة.

وقالت «الخوجة» في تصريحات صحفية، إن “لجنة المسار الدستوري بالقاهرة توافقت على 137 مادة من أصل 142 من المواد التي يجري العمل عليها لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.

وأردفت ”تناولنا جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل”.

وختمت موضحة أنه “سيتم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها”.