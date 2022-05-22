أكثر من 29 مليون دينار.. النيابة العامة تحقق في واقعة اختلاس بمستشفى طرابلس المركزي

أعلنت النيابة العامة التحقيق في واقعات الاستيلاء على مبلغ مالي تفوق قيمته 29 مليون دينار ليبي، من الحساب العام للصكوك المصدقة بوكالة مستشفى طرابلس المركزي التابعة للمصرف التجاري الوطني.

وأعلنت النيابة العامة في بيان، أن وكيل النيابة العامة، باشر بناء على تعليمات النائب العام، التحقيق، مشيرًا إلى أن أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة قام بتحويل الأموال إلى 14 حساباً يديرها أقاربه ومعارفه، قبل أن يحولها مجدداً إلى حسابات أخرى، بتسهيل من مدير الوكالة ليقوم لاحقاً بغسل الأموال وشراء عقارات داخل وخارج طرابلس بقيمتها.

وأسفر التحقيق عن اعتراف الرجلين بالتهم المنسوبة إليهما، فيما أمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً، والتحفظ على العقارات.