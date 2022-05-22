الداخلية تبحث ترتيبات إعادة فتح السفارة الكورية الجنوبية في طرابلس

راجع مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية – صباح الأحد- مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا، سير ملف التعاون الأمني بين البلدين في كافة المجالات المتعلقة بالأمن وتعزيز القدرات على مستوى الموارد البشرية والتقنية.

كما ناقش الجانبان بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي ورئيس قسم شؤون آسيا والأمريكيتين بالإدارة، أوجه التعاون والدعم الثنائي ومتعدد الأطراف، خلال اللقاء الذي جمعهم داخل مقر الإدارة في مدينة طرابلس.

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمعين تطرقوا لمسألة الاجراءات التي ستتخذ بشأن الترتيبات الأمنية تمهيداً لعودة السفارة الكورية الجنوبية للعمل من داخل طرابلس، وهي المرة الثانية في أقل من شهر التي يبحث فيها السفير الكوري عودة السفارة إذ سبق له إجراء لقاء مع مسؤولين من الوزارة في ذات الشأن، علاوةً على دراسة مشروع التطوير التقني للقدرات الأمنية والرفع من كفاءة العناصر في هذا المجال.

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