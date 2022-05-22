القطراني يبحث مع وزير التعليم العالي المشاكل التي تواجه الجامعات وسُبل التغلب عليها

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الأحد بوزير التعليم العالي عاشور المسماري بمكتبه في ديوان مجلس الوزارء بمدينة بنغازي.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات ابرزها الاستراتيجية العامة لعمل الوزارة والمشاكل التي تواجه الجامعات وسُبل التغلب عليها وتطوير ادائها والمناهج التعليمية بها.

كما ناقش اللقاء القانون رقم 4 واعتصام الجامعات إلى جانب ميزانية وزارة التعليم العالي.

ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء خلال هذا اللقاء على ضرورة التقيد بالمناشير والبيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تاريخ منح الثقة للحكومة.