ليبيا الان

القطراني يبحث مع وزير التعليم العالي المشاكل التي تواجه الجامعات وسُبل التغلب عليها

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الأحد بوزير التعليم العالي عاشور المسماري بمكتبه في ديوان مجلس الوزارء بمدينة بنغازي.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات ابرزها الاستراتيجية العامة لعمل الوزارة والمشاكل التي تواجه الجامعات وسُبل التغلب عليها وتطوير ادائها والمناهج التعليمية بها.
كما ناقش اللقاء القانون رقم 4 واعتصام الجامعات إلى جانب ميزانية وزارة التعليم العالي.
ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء خلال هذا اللقاء على ضرورة التقيد بالمناشير والبيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تاريخ منح الثقة للحكومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك