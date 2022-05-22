الوطني للامتحانات يباشر إدخال بيانات طلبة المدارس الليبية بالخارج للمنظومة

باشرت وزارة التربية والتعليم -الأحد- إجراءات الإعداد لامتحانات المدارس الليبية بالخارج من خلال اجتماع ترأسه مدير المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد” تابع من خلاله مع مديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية و شؤون الامتحانات والشؤون الفنية بالمركز، أخر التحضيرات والاستعدادات لإجراء امتحان الشهادتين بالمدارس الليبية بالخارج.

وبحث المجتمعون أهم المشاكل الفنية التي تواجه عملية إدخال بيانات الطلبة ومنها تأخير بعض مديري المدارس في إرسال بيانات التلاميذ والطلاب المتقدمين لإجراء الامتحانات لهذا العام.

يشار إلى أن مدير المركز ومديري الإدارات قد حددوا الخميس المقبل أخر يوم في عملية إدخال بيانات الطلبة لمنظومة الامتحانات، ليتسنى للمدارس الليبية في الخارج التي تنتشر في بعض الدول العربية والأجنبية أن تجري الامتحانات على أكمل وجه ودون تأخير بالتزامن مع الامتحانات العامة داخل البلاد .

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