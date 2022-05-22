القطراني يعقد إجتماعًا مع عدد من الوزراء للتشاور حول مباشرة الحكومة أعمالها من سرت

بنغازي 22 مايو 2022 (وال)- عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد علي فرج القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي، إجتماعًا ضم كلا من وزير المالية والتخطيط أسامة حماد، ووزير التعليم العالي عاشور المسماري، ووزير الكهرباء المهندس عوض البدري، ووزير الموارد المائية محمد دومة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي.

حيث تركز الإجتماع على إعلان السيد رئيس الحكومة الليبية، مباشرة الحكومة أعمالها من مدينة سرت كمقر مؤقت، إلى حين إتمام عملية الإستلام من الحكومة المنتهية الولاية.

وأكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، بأن تعنت السلطة التنفيذية السابقة لن يقف أمام ممارسة الحكومة أعمالها من أي مكان آخر بشكل مؤقت، وأن الحكومة على جاهزية تامة للعمل من مدينة سرت، لتقديم كافة الخدمات للمواطن الكريم الذي يتوق إلى العيش الكريم، في وطن تُصان فيه الحقوق بحكومة واحدة تمثل الجميع، وترفض كافة الإملاءات ولاهدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية التي ستجمع كل الليبيين على كلمة سواء. (وال) ح س/ ر ت

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