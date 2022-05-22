المنفي: المجلس الرئاسي يسعى لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد رئيس وأعضاء تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود إجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، الأوضاع السياسية، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها التي تهدد أمن البلاد ووحدتها.

وقدم رئيس وأعضاء التنسيقية للمنفي، مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي في البلاد، من خلال شرحاً مستفيضاً لخصوه في عدة نقاط جوهرية، كمساهمة من التنسيقية في إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار الدائم، مشيدين بسياسة المجلس الرئاسي الثابتة، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، في إطار سعيه للوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء على أن المجلس الرئاسي يسعى لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي الذين سجلوا في قوائم الناخبين، بإجراء انتخابات حرة وشفافة وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي على تواصل دائم مع كل الأطراف، لإنجاز كل استحقاقات المرحلة ابتداءً من المصالحة الوطنية، وصولاً إلى الانتخابات وتحقيق السلام والاستقرار.‏