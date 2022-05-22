السائح: لم نسجل أي حالة لـ”جدري القرود” في ليبيا

نفى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح تسجيل أي حالة لمرض جدري القرود.

وقال السائح في بيان إنه حتى الآن لم يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أي حالة مؤكدة أو حالة اشتباه لمرض جدري القرود.

وأكد السائح عدم وصول أي بلاغ إلى أقسام الأمراض المعدية بالمستشفيات عن أي حالة في ليبيا.

وأشار مدير المركز إلى أن مرض جدري القرود الذي ظهر في عدد من الدول معظمها أوروبية تم تشخيصه لأول مرة عام 1958 في قرد، بمختبرات الدنمارك، ولهذا جاءت تسميته، ويصيب أيضا العديد من الحيوانات البرية.

ولفت إلى أن هذا المرض لم يسبب أي جائحة من قبل، وأنه أشبه بمرض جدري الماء، ويأخذ وقته وينتهي في معظم الحالات، كما أنه ليس شديد الانتشار.

ونبه السائح إلى ضرورة التواصل مع فرق الرصد والتقصي بالمركز في حال ظهور طفح جلدي بعد أيام قليلة من الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة مع تورم العقد الليمفاوية، وخاصة للعائدين من السفر خلال 21 يوما.