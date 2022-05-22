شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الملابسات التي أثيرت حول لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، في الإمارات، وهو اللقاء الذي نفاه الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري.

وأفاد البرنامج بأن سكان من العاصمة سمعوا اليوم أصوات إطلاق نار أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء بطريق السكة في طرابلس، وهو التوتر الذي تحدث عن دلالاته المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، والذي تحدث عن تمسك مجلس النواب بالحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، بالإضافة إلى الأكاديمية الليبية فيروز النعاس التي أشارت إلى أن «طرابلس لا تعترف سوى بحكومة الوحدة الوطنية».

– القيادة العامة تنفي لقاء حفتر والدبيبة في الإمارات

– المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش

وأشار البرنامج إلى الاجتماع الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، لمناقشة «التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية».

