بنغازي تحتضن الإثنين أول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا

يلتأم في مدينة بنغازي -الإثنين- ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا” متضمناً المعرض المصري الأول من نوعه لإعادة إعمار ليبيا، ويتواصل حتى السابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

وأوضح الرئيس الشرفي للملتقى ورئيس الاتحاد الإفريقي لمقاولي البناء والتشييد، حسن عبدالعزيز -في بيان صحفي صدر عن ملتقى شركاء العمران- أن الدور الأكبر في إعادة إعمار ليبيا سيكون لشركات التشييد والبناء، مؤكدًا قدرة شركات الإنشاءات في المصرية على إعادة إعمار ليبيا، بعد نجاحها خلال السنوات الماضية في تحقيق ثورة عمرانية بمصر، تتمثل في بناء المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة وغيرها من النجاحات”-حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة سلامة الغويل، قد أوضح في تصريحات له خلال زيارته للقاهرة في شهر سبتمبر الماضي، أن فاتورة إعادة إعمار ليبيا تقدر بـ111 مليار دولار، وستحظى الشركات المصرية بنصيب الأسد من جملة المشروعات المسندة في هذا الملف، بنسبة نحو 70 % ، بما مجموعه 77.7 مليارات دولار تقريبا.

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