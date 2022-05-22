القطراني يبحث مع وزير التعليم العالي المشاكل التي تواجه الجامعات

بنغازي 22 مايو 2022 (وال)- التقى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج القطراني اليوم الأحد، وزير التعليم العالي عاشور عمر المسماري، بمكتبه في ديوان مجلس الوزارء بمدينة بنغازي.

وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات؛ أبرزها الاستراتيجية العامة لعمل الوزارة، والمشاكل التي تواجه الجامعات، وسُبل التغلب عليها وتطوير أدائها والمناهج التعليمية بها.

كما ناقش اللقاء القانون رقم “4” واعتصام الجامعات إلى جانب ميزانية وزارة التعليم العالي.

وأكد سيادة نائب رئيس الوزراء خلال هذا اللقاء؛ على ضرورة التقيد بالمناشير والبيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من تاريخ منح الثقه للحكومة الليبية. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال