ردا على موند أفريك الفرنسي.. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

قال رئيس الوزراء الأسبق ” علي زيدان ” إن «وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعًا للمساومة أو الصفقات السياسية».

جاء ذلك ردًا على تقرير لموقع موند أفريك الفرنسي ، أمس السبت، حيث ذكر إن وفدًا ليبيًا مكونًا من 11 شخصًا، في فرنسا لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح اتحاد فدرالي يضم أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.

وزعم تقرير الموقع الفرنسي ، أن هذه المبادرة يقودها سفير ليبيا السابق لدى فرنسا منصور سيف النصر ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان.

وفي هذا السياق قام المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق بإصدار بيانًا اليوم الأحد، وصف تلك الأنباء بالـ«الكاذبة والإشاعات»، مهيبًا «بأجهزة الإعلام والمدونين أن يتأكدوا من صحة الأخبار قبل نشرها، تجنبًا لإرباك الرأي العام».

وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء الأسبق ، ليعلم الجميع أن هذا الخبر مُختلق ولا أساس له. فعندما تقتضي مصلحة الوطن ذهاب علي زيدان إلى فرنسا أو غيرها سيتم ذلك علنًا دون إخفاء»، مستشهدًا بأن علي زيدان سبق أن ذهب إلى فرنسا «في شأن وطني، وكان ذلك أمام أجهزة الإعلام وبالنقل المباشر».

وقال موقع «موند أفريك» الفرنسي إنه نقل تلك المعلومات عن مصدر مقرب من السلطات الليبية، لكنه أفاد بأن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أو قوات القيادة العامة بقيادة المشير حفتر، لم يعلقان على تلك المبادرة.