«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، شروط الإيفاد القصير لاستكمال متطلبات الدراسات العليا بالخارج.

شروط إيفاد طلبة الماجستير

ونصت المادة الأولى من القرار 684 لينة 2020، المنشور عبر صفحة الوزارة بـ«فيسبوك»، على منح الموفد إيفادًا قصيرًا لاستكمال متطلبات بحث رسالة الماجستير وفقا للتشريعات النافذة، وحسب الشروط التالية:

1- القيام بالتجارب العملية والأعمال الحقلية المتعلقة بمراحل البحث.

2- تنفيذ بنود الاتفاقيات المشتركة أو الإشراف المشترك في حال وجودها.

على أن يتم نشر ورقة بحثية باسم المؤسسة في مؤتمرات أو مجلات علمية متخصصة.

شروط إيفاد طلبة الدكتوراه

ونص القرار على منح إيفاد قصير لمدة 6 شهور لطلبة الدرجة الدقيقة (الدكتوراه) للعلوم الإنسانية وسنة دراسية للعلوم التطبيقية بشروط:

1- القيام بالتجارب العملية أو الأعمال الحقلية المتعلقة بمراحل البحث.

2 – تنفيذ الاتفاقيات المشتركة أو الإشراف المشترك في حالة وجودها.

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ونصت المادة الثانية، من القرار، على نشر ورقتين بحثيتين باسم المؤسسة في مؤتمرات أو مجلات علمية متخصصة إذا توفرت الشروط التالية:

1- أن يكون المرشح قد التزم بالشروط والضوابط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

2- أن يكون طلب الترشح خلال المدة القانونية للإيفاد المنصوص عليها.

3- أن يكون الموفد قد انخرط في برنامج إعداد رسالة الإجازة العالية أو أطروحة الإجازة الدقيقة.

4- إرفاق تقرير مفصل عن المشرف مبينًا فيه أهمية الحصول على الإيفاج القصير كأحد متطلبات استكمال البحث.

5- أن يقدم البحث مساهمة فعلية في حل قضايا المجتمع.

6- أن يساهم الإيفاد القصير في تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الجامعات الليبية والهيئات أو المؤسسات الدولية.

7- أن يكوت المرشح قد استكمل كافة القررات الدراسية بنجاح وبتقدير جيد جدًا على الأقل في المقررات التخصصية.

8- أن يكون المترشح من المتميزين علميًا وله مساهمة في نشر أو إعداد أبحاث تخدم التنمية أو البحث العلمي.

9- قبول أكاديمي حديث من الجامعات بالخارج المعترف بها في منظومة التعليم العالي.

10 – تقرير من المشرف مبينًا فيه المراحل التي سوف تنفذ خلال فترة الإيفاد القصير، مشفوعًا بموافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا بالكلية.

11- موافقة اللجنة المعنية المشكلة برئاسة إدارة الدراسات العليا بالوزارة.