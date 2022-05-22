مصدر لـ218: الملف الليبي على طاولة الاجتماع الحكومي التركي الأسبوعي

أفاد مصدر مطلع لـ218، بأن الحكومة التركية أضافت على جدول أعمال اجتماعها الأسبوعي المقرر الإثنين في أنقرة، تطورات الأوضاع في ليبيا ومستقبل العملية السلمية وسبل دعم الاستقرار، وصولا للانتخابات، بالإضافة لتعزيز التعاون في المجال الأمني والتبادل التجاري.

وأضاف المصدر أن الملف الليبي سيكون على طاولة المباحثات الحكومية إلى جانب الملفات الداخلية وملف انضمام الدول الاسكندنافية للناتو وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وكان موقع “أفريكا انتلجينس” الاستخباراتي الفرنسي قد كشف عن زيارة سرية قام بها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مطلع مايو، رفقة نائبيه وبعض وزرائه لتركيا، في محاولة لكسب تأييد أنقرة لتولي باشاغا السلطة والتخلي عن دعم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتمسك بتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

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