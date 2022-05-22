وكيل الحكم المحلي لشؤون البلديات يلتقي عدد من عمداء البلديات

طرابلس 22 مايو 2022 (وال)- عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور مستشار وزير الحكم المحلي؛ مع السادة عميد بلدية وادي البوانيس وعميد بلدية المرج.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات التي تسعى المجالس البلدية والوزارة لتطوير وحدات الإدارة المحلية، ومناقشة ملف نقل الاختصاصات، والعقبات التي تواجه استكمال وتنفيذ وتفعيل هذا الملف داخل بعض البلديات.

وأكد السيد وكيل الوزارة لشؤون البلديات على أهمية التواصل مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، لتذليل كافة الصعوبات، وأهمية تطوير وحدات الإدارة المحلية، وتمكين الكفاءات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأن تكون الوحدات الإدارية قريبة من المواطنين، الأمر الذي يُعد من أهم الأهداف التي تسعى حكومة الوحدة الوطنية لتحقيقها. (وال) ع م/ ر ت

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