مؤتمر دولي في القاهرة يبحث التصدي لـ«التنظيمات الإرهابية الناشئة»

تستضيف وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الاثنين)، ورشة عمل دولية، لمناقشة التصدي لـ«التنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة»، بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».

يشارك في الورشة، التي تعقد بمقر «أكاديمية الشرطة» وتستمر حتى 25 مايو (أيار) الجاري، كبار المسؤولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية في 27 دولة، بجانب مصر، وهي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، لبنان، فلسطين، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، بوركينا فاسو، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر، الصومال، جيبوتي، نيجيريا، الكاميرون، بنين، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، السنغال، ألمانيا، بلجيكا، الولايات المتحدة)».

كما يشارك خبراء من 6 منظمات دولية وإقليمية وهي (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، ومكتب الأمم المتحدة التنفيذي لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسكرتارية تجمع دول الساحل G5).

ووفق بيان للداخلية المصرية، فإن ورشة العمل تستهدف مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها، وضعاً في الاعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، بالإضافة إلى بحث أفضل السبل لمكافحتها، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث استراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها وبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة.

وأكدت الداخلية أن الورشة تأتي «انطلاقاً من الدور المصري المحوري في مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات».